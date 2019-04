Building Energy costruirà due centrali solari in Zambia

Building Energy S.p.A., multinazionale italiana nel settore delle energie rinnovabili, si è aggiudicata la commessa per la realizzazione di due impianti fotovoltaici nella Repubblica dello Zambia, in Africa.



L'azienda italiana costruirà due parchi solari da 20MWac a Bulemu, località situata nel Distretto di Kabwe (nella Provincia Centrale), che una volta entrati in esercizio, genereranno ciascuno 50GWh di energia all'anno.



La gara appena conclusa è il più importante singolo appalto dedicato a progetti fotovoltaici realizzato nell'Africa subsahariana, al di fuori del Sudafrica. Lo Zambia, Paese in cui il consumo di elettricità registra una crescita media annua del 3% circa, si è posto l'obiettivo di garantire l'accesso all'energia a tutti i cittadini entro il 2030, rendendo disponibile energia elettrica affidabile a prezzi accessibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale.



Le fonti di energia rinnovabile sono abbondanti nel Paese e l'energia idroelettrica, con 2.380 MW installati, è la principale risorsa del Paese. Il Governo ha la necessità di diversificare il proprio mix di generazione per ridurre la dipendenza dall'energia idroelettrica, la cui produzione può essere condizionata anche dalla siccità.



La tariffa di 3,99 USc/Kwh proposta da Building Energy, è la più bassa ottenuta attraverso una gara pubblica nell'Africa subsahariana per un progetto solare.



Building Energy ha una forte presenza in Africa con impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici. Dai suoi uffici di Cape Town, l'azienda gestisce e coordina lo sviluppo e la realizzazione di oltre 350MWp di progetti in Sudafrica e nell'area subsahariana in Paesi come lo Zambia, l'Uganda e il Mali. Uno dei principali progetti del Gruppo in Africa è il parco solare di Tororo, nell'Uganda orientale.