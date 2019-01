Rinnovabili: Free, possibile migliorare i target del piano clima

(ANSA) - Un percorso positivo, "seppur timido", quello delineato nella Proposta del Piano nazionale energia e clima redatta dal Governo italiano, i cui obiettivi possono però essere migliorati. E' quanto si legge in un comunicato del Coordinamento Free, che sottolinea come "sarebbe stato preferibile procedere ad una consultazione preventiva con gli stakeholders prima di inviare la proposta di Piano a Bruxelles al fine di revisionarlo con un mix di soluzioni e strumenti maggiormente compatibile con gli obiettivi per il 2030".



In particolare, gli obiettivi per le rinnovabili elettriche e termiche e per il contributo delle Fer (fonti energia rinnovabile) alla mobilità sostenibile non differiscono sostanzialmente da quelli a suo tempo indicati dalla Strategia energetica nazionale, mentre le analisi da noi condotte per hanno messo in evidenza maggiori potenzialità.



Inoltre, "la proposta di Piano contiene indicazioni di policy condivisibili, ma alcune misure e i relativi strumenti attuativi andrebbero precisati in modo più puntuale, mentre per altri ci sembra opportuno valutare l'opportunità di una loro revisione".(ANSA).