Costa, giovedì finisce esame del dossier Tap, poi da Conte

FOGGIA - "Entro mercoledì, al massimo giovedì intendiamo intervenire in merito al carteggio presentato su Tap dal sindaco di Melendugno. Anche in questo week end i tecnici del ministero non si sono fermati nella valutazione del supplemento della documentazione che il sindaco ha depositato qualche giorno fa. Appena terminata la visione farò un appunto formale al premier Giuseppe Conte. Poi il Governo nella sua collegialità prenderà una determinazione, perché depositerò un carteggio esclusivamente di natura tecnica, giuridico - amministrativa". Lo ha detto a Foggia il ministro dell'Ambiente, rispondendo a domande dei giornalisti sulla procedura per il gasdotto Tap, a margine di un incontro sull'adesione dell'ateneo Foggiano alla campagna "Plastic Free Challenge".



"Si tratta - ha detto riferendosi al dossier del sindaco - di un fascicolo di 50 pagine più allegati. Lui sostiene che ci siano dei carteggi nuovi. Ovviamente è giusto, corretto, etico andare a verificare. Fermo restando che è una procedura già autorizzata nella precedente legislatura".