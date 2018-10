Scoprire la tecnologia Erg sorvolando cascata delle Marmore

(ANSA) - GENOVA, 19 OTT - Sorvolare in 3D la cascata delle Marmore, tra le più alte d'Europa, o le suggestive campagne della Puglia e della Sicilia, dove il gruppo Erg produce energia elettrica dall'acqua, dal vento e dal sole. E' possibile il 20 e 21 ottobre a Genova, nel porticato di Palazzo Ducale, grazie a 'The Power of Change', lo spazio di realtà virtuale VR360 allestito per celebrare l'80/esimo compleanno dell'azienda energetica nata a Genova nel 1938.



Grazie ai visori in 3D 'oculus', il pubblico può esplorare alcuni dei siti più suggestivi dove si trovano gli impianti Erg, come la meravigliosa cascata delle Marmore alta 165 metri utilizzata per la produzione di energia idroelettrica, o le campagne pugliesi e siciliane, dove sono localizzati alcuni degli impianti eolici e fotovoltaici del gruppo, osservando da vicino le tecnologie che consentono di 'catturare' la forza delle fonti naturali e di trasformarla nell'energia elettrica che usiamo tutti i giorni.



Sempre all'interno del porticato di Palazzo Ducale è allestita un'area 'Erg for young', dedicata ai visitatori più giovani, all'interno della quale sono presenti laboratori e contenuti appositamente sviluppati per i ragazzi in collaborazione con il Festival della Scienza.(ANSA).