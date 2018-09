Mise, Italia firma Hydrogen Initiative

Durante l'incontro informale dei Ministri dell'Energia tenutosi a Linz in Austria dal 17 al 18 settembre, è stata siglata l'Hydrogen Initiative, un documento di indirizzo politico di sostegno allo sviluppo dell'idrogeno sostenibile. Lo rende noto il Mise, spiegando che tra gli obiettivi c'è quello di "favorire il collegamento promettente tra elettricità, industria e settori della mobilità, aprendo nuove finestre di opportunità in termini di flessibilità energetica. Sviluppare la capacità di stoccaggio a breve e lungo termine delle energie rinnovabili attraverso l'idrogeno, contribuendo quindi alla sicurezza energetica.



Integrare l'idrogeno sostenibile nelle reti gas per contribuire in modo sostanziale a 'ecologizzare' l'infrastruttura del gas, decarbonizzare i settori del riscaldamento e del raffrescamento, nonché a ridurre le importazioni di gas naturale, migliorando l'uso efficiente dell'energia rinnovabile".



"Dobbiamo massimizzare il grande potenziale dell'idrogeno sostenibile sia nello stoccaggio che nel trasporto di grandi quantità di energia come anche, nella mobilità e nelle industrie più energivore e difficili da decarbonizzare", ha detto il Sottosegretario allo Sviluppo economico, Davide Crippa, che ha partecipato all'incontro. "Per fare questo c'era bisogno di uno sforzo politico comune per avviare iniziative strutturali nella ricerca e nell'innovazione, nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica e nell'accettazione della tecnologia dell'idrogeno. Il documento che abbiamo appena siglato nasce da questa esigenza", ha spiegato Crippa, concludendo: "Sono fiducioso che l'idrogeno possa fornire un contributo fondamentale alla transizione e che l'Italia possa fare la sua parte con i propri centri di ricerca e le aziende già attivi da tempo in questo settore".