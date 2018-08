Enel: finanziamento da 950 milioni per parchi eolici in Sudafrica

Enel Green Power RSA, la controllata sudafricana del Gruppo Enel per le energie rinnovabili, ha sottoscritto con Nedbank Limited e Absa, tutti gli accordi di project finance per un importo massimo di 950 milioni di euro, ovvero fino all'80% dell'investimento totale di circa 1,2 miliardi di euro relativo a un portafoglio di cinque nuovi progetti eolici per una capacità totale di circa 700 MW. I cinque impianti - Nxuba, Oyster Bay, Garob, Karusa e Soetwater - hanno una capacità di circa 140 MW ciascuno. Il Gruppo Enel conferirà circa 230 milioni di euro in capitale per la costruzione dei cinque parchi eolici. Dopo la firma di questi accordi, che sancisce il cosiddetto "financial close", i lavori di costruzione del primo progetto, quello di Nxuba, dovrebbero iniziare entro la fine del 2018.