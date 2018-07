Snam: investe su mobilità sostenibile con Cubogas

(ANSA) - MILANO, 25 LUG - Snam, attraverso Cubogas (società di nuova costituzione controllata al 100% da Snam4Mobility) ha perfezionato oggi l'acquisizione del ramo d'azienda dedicato alle soluzioni tecnologiche per stazioni di rifornimento di gas naturale per l'autotrazione di M.T.M., società del gruppo Westport Fuel Systems. La denominazione Cubogas, spiega Snam, "deriva dal marchio commerciale più noto delle attività oggetto di acquisizione". Il valore dell'operazione è pari a 12,5 milioni di euro, e permetterà a Snam di "aumentare il livello di servizio offerto agli operatori che decidono di investire sulla mobilità sostenibile a gas naturale e nel gas rinnovabile, rendendo disponibile una delle migliori tecnologie per abbattere le emissioni inquinanti, a beneficio della qualità dell'aria".(ANSA).