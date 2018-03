Eni: rinnovabili, 1 GW potenza a 2021, investimenti 1,2 mld

LONDRA - La svolta verde dell'Eni prevede 1 GW di potenza installata da fonti rinnovabili al 2021 e 5 GW al 2025. E' quanto si legge nel piano strategico 2018-2021 presentato alla comunità finanziaria. "Crescerà - ha spiegato l'ad Claudio Descalzi - il contributo delle rinnovabili grazie a un modello distintivo basato su un approccio integrato con gli altri business con investimenti pari a circa 1,2 miliardi di euro per lo sviluppo di 1GW di nuova capacità entro il 2021 che assicureranno, grazie alla forte integrazione dei business e nei paesi in cui operiamo, un rendimento di circa il 10%". Più in generale, il percorso di decarbonizzazione del gruppo prevede nello sviluppo del business green investimenti nel periodo di oltre 1,8 miliardi: il piano punta allo sviluppo della seconda fase della bio-raffineria di Venezia, all'entrata in esercizio di quella di Gela entro la fine del 2018 e al consolidamento della chimica verde.