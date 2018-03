Microsoft, a Singapore data center alimentati con il solare

Microsoft punta ad alleggerire l'impatto ambientale delle sue attività in Oriente. La compagnia stamani ha annunciato un accordo ventennale per acquisire energia rinnovabile da una società di Singapore, il Sunseap Group. Per la casa di Redmond si tratta della prima operazione sulle fonti pulite in Asia.



In base all'intesa, Microsoft acquisterà il 100% dell'elettricità prodotta dall'impianto fotovoltaico, da 60 megawatt, progettato da Sunseap. Il progetto prevede l'installazione di pannelli solari su centinaia di tetti di Singapore. L'elettricità servirà ad alimentare i data center di Microsoft.



"Si tratta del nostro primo accordo sulle energie pulite in Asia, e il terzo fuori dagli Usa dopo le intese sull'eolico annunciate nel 2017 in Irlanda e Olanda", ha detto il general manager di Microsoft per le infrastrutture cloud Christian Belady. "Siamo sulla strada per superare l'obiettivo di alimentare il 50% dei nostri data center con energie rinnovabili entro quest'anno".