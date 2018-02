Una app misura la vulnerabilità delle scuole

Misurare i consumi e la vulnerabilità energetico-strutturale degli edifici scolastici in modo semplice e con costi contenuti è da oggi possibile grazie ad una app per smartphone e tablet. Si chiama SafeSchool 4.0 e, scaricabile gratuitamente da App Store e Google Play, il suo utilizzo è consentito esclusivamente a tecnici abilitati (periti, geometri, architetti ed ingegneri) che operano nel settore dell'edilizia scolastica con particolare specializzazione sugli aspetti strutturali ed impiantistici. Questo, per garantire la massima affidabilità e sicurezza.

Concepita dagli esperti dell'Enea per supportare i tecnici e i responsabili nei rilievi energetici e strutturali delle scuole, SafeSchool 4.0 consente di ottenere una prima valutazione per la programmazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione ed efficientamento.

Nel darne notizia nella rubrica online @Eneainforma, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile spiega che inserendo le informazioni nelle apposite sezioni dell'applicativo, è possibile evidenziare: un report dei rilievi completo di foto; il livello della classe di merito energetica e degli interventi per ottimizzarne la prestazione; gli elementi di vulnerabilità strutturale e il livello di intervento richiesto per migliorare la sicurezza dell'edificio; un file contenente tutte le informazioni inserite dal tecnico.

Per individuare le aree in cui le scuole richiedono i maggiori interventi, l'Enea sta predisponendo una piattaforma informatica di pianificazione strategica per un unico progetto di recupero degli edifici esistenti che preveda anche il miglioramento strutturale delle costruzioni in base alle diverse criticità territoriali, ambientali e climatiche.



L'applicativo mette inoltre a confronto i consumi reali dell'immobile con il fabbisogno energetico di riferimento per gli edifici scolastici, assegnando ad ogni fabbricato una classe di merito (buono/sufficiente/insufficiente) sia per i consumi da riscaldamento che per quelli elettrici. SafeSchool 4.0 è una delle iniziative realizzate dall'ENEA per Italia in Classe A, la prima Campagna Nazionale di informazione e formazione sull'Efficienza Energetica, di durata triennale, promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzata dall'ENEA. L'iniziativa è rivolta alla P.A., alle PMI, agli Istituti bancari e ancora alle famiglie e agli studenti. L'obiettivo principale della Campagna è far conoscere l'importanza del risparmio, dell'efficienza energetica e fornire gli strumenti e le opportunità per realizzarli.