Università australiana diventerà solare al 100%

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Le fonti rinnovabili vanno all'università. L'ateneo australiano del Nuovo Galles del Sud ha annunciato stamani un accordo pluriennale con la società fotovoltaica sino-australiana Maoneng e con l'utility Origin con l'obiettivo di arrivare ad alimentarsi soltanto con l'energia del sole.



L'intesa, della durata di 15 anni, prevede che l'elettricità necessaria all'università sia fornita dal parco eolico Sunraysia di Maoneng. L'impianto sarà il più grande del Paese, con una generazione annua di 530.000 megawattora. L'ateneo comprerà 124mila megawattora, circa un quarto.



Il presidente e vicerettore dell'università, Ian Jacobs, ha spiegato che l'accordo fa parte dell'obiettivo di diventare a impatto zero entro il 2020. Secondo il ministro dell'Ambiente del Nuovo Galles del Sud, Don Harwin, l'accordo "è non solo ottimo per l'ambiente, ma genererà posti di lavoro e investimenti".(ANSA).