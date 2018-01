Schiaffo a Trump, no al piano per il rilancio del carbone

NEW YORK - Schiaffo a Trump dall'Authority per l'energia (Ferc), che all'unanimità ha bocciato il piano per il salvataggio delle miniere di carbone. "La guerra al carbone è finita", aveva detto il presidente Usa in ottobre, annunciando una proposta per rovesciare le politiche Obama sul fronte della lotta ai cambiamenti climatici. Ma la Ferc, agenzia indipendente e bipartisan composta da 5 commissari di cui 3 nominati dal tycoon, ha detto no. "Vittoria per consumatori, libero mercato e aria pulita", esulta Bloomberg inviato speciale Onu per il clima.