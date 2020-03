Greta contro gli Usa, sospendono le leggi per l'ambiente

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Greta Thunberg punta il dito contro gli Stati Uniti denunciando che hanno sospeso l'applicazione della leggi ambientali durante l'epidemia di Coronavirus.



"L'Agenzia per la protezione dell'ambiente Epa usa la pandemia globale per creare scappatoie per distruggere l'ambiente", scrive l'attivista su Twitter postando un articolo del giornale The Hill. "Questo è un esempio perfetto di quello che dobbiamo iniziare a cercare", scrive Greta ai suoi follower invitandoli alla mobilitazione. (ANSA).