Clima: emissioni 2019 a meno 2%, disaccoppiamento con il Pil

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - La tendenza delle emissioni di gas serra per il 2019 in Italia è di una riduzione del 2% rispetto all'anno precedente. La stima è dell'Istituto superiore per la protezione ambientale (Ispra); nell'analisi sui dati viene poi "confermato il disaccoppiamento con il Pil": di fronte a un abbattimento del 2% delle emissioni infatti si è registrata una crescita del Pil dello 0,3%.



I dati relativi al 2019 mostrano come la tendenza sia di una riduzione del 2%; l'andamento stimato - viene spiegato - è principalmente dovuto alla riduzione delle emissioni per la produzione di energia elettrica (meno 4,0%), in particolare per la riduzione dell'utilizzo del carbone, e dalla riduzione dei consumi energetici anche negli altri settori, tipo industria (meno 3,7%), trasporti (meno 0,6%) e riscaldamento (meno 1,8%).



Nel 2018 la diminuzione delle emissioni di gas serra era stata dello 0,9%. (ANSA).