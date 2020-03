Coronavirus: Wwf, Earth Hour quest'anno sarà digitale

Sabato 28 marzo alle 20,30 torna Earth Hour, la mobilitazione in tutto il mondo del Wwf - lanciata per la prima volta nel 2007 - che invita a spegnere le luci per un'ora di dei principali monumenti e delle abitazioni per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla crisi climatica e il riscaldamento globale. Earth Hour 2020 arriva nel pieno dell'emergenza Covid-19, che impone a tutti i cittadini italiani e a quelli di moltissimi altri paesi misure di sicurezza straordinarie. E allora l'evento sarà digitale. Dalle prime ore del mattino, sui canali web e social del Wwf Italia con gli hashtag #EartHour #UnOraPerItalia saranno trasmesse foto e video degli spegnimenti dei luoghi simbolo delle principali città del mondo.









"L'Ora della Terra quest'anno sarà diversa dal solito - afferma la presidente del Wwf Italia, Donatella Bianchi - Purtroppo, non potranno esserci piazze gioiose ed eventi popolari ma ci sarà comunque una voce forte che chiede di invertire la rotta puntando con decisione la nostra prua verso un futuro sostenibile. La parola chiave di Earth Hour quest'anno è 'insieme'. Insieme possiamo vincere la sfida che il nostro Paese, con tutto il Pianeta sta affrontando contro una emergenza sanitaria senza precedenti. Insieme possiamo lottare contro il cambiamento climatico in atto che mette in pericolo la salute della terra così come la nostra salute di esseri umani. Insieme - prosegue Bianchi - possiamo chiedere alle istituzioni, all'economia e agli individui un'assunzione di responsabilità verso il futuro, attuando concretamente l'Accordo di Parigi sul clima e impegnandosi, insieme, per un New Deal for People and Nature che scriva nuove regole per il nostro rapporto con il pianeta".

Per questa ragione, il Wwf Italia ha deciso di trasformare la consueta festa di piazza in una grande attivazione digitale che punta a coinvolgere quanti più cittadini possibile nella lotta al cambiamento climatico: "Un'ora per la terra, un'ora per l'Italia è il titolo della maratona di spegnimenti della luce al quale tutti i cittadini possono partecipare postando sui propri profili social il video della propria giornata per il clima con gli hastag #EarthHour #UnOraPerItalia".

Pur in questa situazione di emergenza, ad Earth Hour 2020 è stata conferita la Medaglia del presidente della Repubblica come riconoscimento per il valore della manifestazione. Earth Hour 2020 ha avuto, inoltre, i patrocini del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani). (ANSA).