Clima: Greta, Ue a zero emissioni al 2050 'è una resa'

(ANSA) - BRUXELLES, 3 MAR - "Emissioni nette zero entro il 2050 per l'Ue equivale alla resa. Significa arrendersi". E' quanto si legge in una lettera aperta alle istituzioni europee firmata da 34 attivisti per il clima tra cui Greta Thunberg, che domani è stata invitata dalla Commissione europea e dall'Europarlamento. "Non abbiamo bisogno solo di obiettivi per il 2030 o il 2050", continua la lettera, "ne abbiamo bisogno per il 2020 e ogni mese e anno a venire". "Un'idea molto popolare tra i politici è di ridurre le nostre emissioni a metà entro il 2030 - si legge - ma così avremo solo una probabilità stimata del 50% di rimanere al di sotto di un aumento della temperatura media globale di 1,5 gradi". "Anche un bambino può capire che queste probabilità sono troppo rischiose - conclude la missiva - noi, in quanto giovani che dovremo convivere con le conseguenze di questa crisi che non abbiamo creato, li riteniamo inaccettabili. E ci rifiutiamo di accettarle". (ANSA).