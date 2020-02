Primo Festival giornalismo ambiente nel segno del Green deal

Nasce sotto il segno del Green deal, il primo Festival del giornalismo ambientale che con oltre 100 relatori e 50 testate - concentrati in una tre giorni tutta dedicata al clima, ai rifiuti e ai principi dello sviluppo sostenibile - proverà a dare voce all'informazione ambientale, ai nuovi scenari e alle sfide emergenti. A ospitare il Festival il Maxxi a Roma, dal 6 all'8 marzo; organizzato su iniziativa del ministero dell'Ambiente, dell'Enea (l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), dell'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e della Fima (Federazione italiana dei media ambientali).

La manifestazione prevede quattro sessioni: informazione al grande pubblico, inchieste, nuovi media e rischio fake-news; le emergenze clima e rifiuti; le opportunità dell'economia circolare e del Green new deal; innovazione tecnologica, smart city, fonti rinnovabili e mobilità sostenibile. L'ultimo giorno ci sarà un ampio coinvolgimento delle associazioni di settore.

"Riteniamo che la svolta verso il Green new deal e la lotta ai cambiamenti climatici debba passare per alcuni temi principali come l'informazione e l'educazione ambientale - ha messo in evidenza il ministro dell'Ambiente Sergio Costa - la corretta informazione deve essere sempre alla base delle decisioni politiche. Per questo abbiamo deciso di promuovere il Festival al quale sono stati invitati i giornalisti del settore, gli editori, ma anche docenti e soprattutto i giovani, perché il Pianeta lo salviamo solo se tutti diamo una mano". "La sostenibilità economica, ambientale e sociale - ha osservato Federico Testa, presidente dell'Enea - sono al centro delle nostre attività di ricerca e di trasferimento dell'innovazione alle imprese, alle istituzioni e alla società civile". Secondo Stefano Laporta, presidente dell'Ispra, "clima, incendi, minacce alla biodiversità, dissesto idrogeologico, rifiuti, sono solo alcune delle emergenze ambientali con cui ci confrontiamo ormai sempre più spesso e ci rendiamo conto di quanto i media giochino un ruolo strategico sia nella diffusione delle corrette informazioni, sia nella prevenzione e resilienza, soprattutto sulle giovani generazioni che sentono gravare su di loro la pesante eredità ambientale che abbiamo lasciato. Il ruolo del giornalismo ambientale è fondamentale perché è attraverso i media che si arriva a tutti, che si può fare prevenzione, che si può accompagnare il cambiamento per affermare il Green new deal che tutti auspichiamo".