Clima taglia produzione agricola, crolla vino - 12% (2)

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Nel 2019 la produzione dell'agricoltura si è ridotta dell'1,3% in volume. In negativo la produzione di vino, diminuita del 12,0% dopo l'exploit del 2018, quando era aumentata del 14,3%. Lo rileva la stima preliminare dell'andamento del settore agricolo per l'anno appena trascorso presentata dall'Istat. La flessione è stata determinata principalmente da fattori climatici sfavorevoli. Al contrario, il 2019 è stato favorevole per la produzione di olio, cresciuta del 32,0% dopo il crollo registrato nel 2018 (-36,9%).



Il 2019, secondo la stima preliminare Istat dell'andamento del settore agricolo, evidenzia diminuzioni rilevanti anche per frutta (-3%) e cereali (-2,6%) mentre è proseguito il trend positivo delle attività secondarie (+1,3%) e delle attività dei servizi (+0,4%). Dinamiche positive, come nel 2018, anche per le coltivazioni foraggere (+3,5%), le patate (+2,0%) e gli ortaggi (+1,1%). Confermato il trend positivo delle attività secondarie (+1,3%) e delle attività dei servizi (+0,4%). Nel 2019, conclude l'Istituto di statistica, il comparto agricolo comunitario ha fatto registrare un incremento del volume della produzione dello 0,8% per l'insieme dei paesi dell'Ue28. Limitando l'analisi ai principali Paesi europei, la crescita più sostenuta si è avuta nel Regno Unito (+3,9%) e in Germania (+2,6%). Il volume della produzione ha subìto, invece, una contrazione in Francia (-1,8%) e in Italia (-1,3%) mentre è rimasto sostanzialmente stabile in Spagna (+0,1%).