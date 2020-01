Clima: Radioimmaginaria lancia manifesto 'Ossigeno' per 2020

(ANSA) - BOLOGNA, 4 GEN - "Il 2020 inizia per noi ragazzi con una consapevolezza: il mondo va cambiato e sta a noi farlo. È il nostro momento per uscire e scoprire la verità, perché non riusciamo più a fidarci delle notizie che leggiamo in rete".



Così i ragazzi di Radioimmaginaria, la web radio di adolescenti nata nel Bolognese e che conta in Europa più di 300 speaker provenienti da 50 città in 8 Paesi, presenta il suo 'manifesto' per il futuro. Si chiama 'Ossigeno', spiegano in un video-appello su YouTube, alcuni giovani da Italia, Norvegia, Russia, India e Mongolia.



"Non un semplice manifesto - precisano - ma un impegno che ragazzi come noi e come voi vogliono prendere nei confronti del nostro pianeta. Un impegno che deve essere attivo e che non ci faccia stare dietro alle solite fake news che girano sui social ma ci costringa a uscire di casa e a raccontare il mondo così come ci circonda, un giornalismo d'inchiesta che ci faccia dire la nostra opinione e ci faccia capire che cosa sta succedendo al nostro pianeta".



Lanciato in occasione del Capodanno for future di Piazza Duomo a Milano, Ossigeno si fonda su tre pilastri: "Il mondo non deve essere in pericolo. Il mondo è fuori dagli schemi. Il nostro dovere è raccontarlo".(ANSA).