Clima: Cattaneo, Milano e Lombardia luogo ideale Cop Giovani

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - Milano e la Lombardia "ospiteranno l'incontro preparatorio della Cop del prossimo anno, la Cop26, che si terrà a Glasgow. In Italia, e specificamente a Milano, in Lombardia, si terrà la 'pre Cop', l'incontro che definisce tutti i contenuti del negoziato e, soprattutto, per la prima volta, la 'Youth Cop', una vera e propria riunione formale dei giovani, provenienti da tutti i 198 Paesi che aderiscono alla Cop. Qui si vuole fare di più: aiutare i giovani a passare dalla protesta alla proposta e questa è certamente una strada condivisibile".



Lo dichiara l'assessore all'Ambiente della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, dopo l'annuncio del ministro Sergio Costa. "Credo sia una scelta importante e giusta, perché Milano e la Lombardia sono il luogo ideale per ospitare questi incontri.



Tutto quello che stiamo facendo in Lombardia è il segno che su questi temi c'è un luogo dove è opportuno riunire tutti ed è il nostro territorio" commenta Cattaneo. "Vogliamo essere all'avanguardia nel percorso verso il cambiamento climatico - sottolinea l'assessore -, che mette in campo tutte le politiche, per contrastare le emissioni clima alternanti come quelle inquinanti e il fatto che faremo da noi questo incontro mi sembra la conferma che siamo sulla strada giusta". (ANSA).