Dissesto suolo, la Campania incarica Sogesid per interventi

La Regione Campania si avvarrà di Sogesid, società "in house" del ministero dell'Ambiente, "per accelerare l'azione di contrasto al dissesto idrogeologico". Nel renderlo noto con un comunicato, Sogesid spiega che la Convenzione, di durata triennale, disciplina le modalità con cui Sogesid dovrà rendere assistenza tecnica e amministrativa sugli interventi per la difesa del suolo affidati alla Struttura di coordinamento regionale.



L'obiettivo dell'atto - firmato dal direttore generale regionale Michele Palmieri, Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario Delegato, e dal presidente e Ad di Sogesid Enrico Biscaglia - è "l'attuazione di quegli interventi indicati nell'ambito degli strumenti di programmazione e finanziamento approvati nel tempo", si legge nella nota.



Compito di Sogesid sarà fornire alla Struttura regionale il supporto per il monitoraggio e il controllo sull'avanzamento degli interventi, per la verifica dello stato di esecuzione dei lavori, l'attività istruttoria con la predisposizione di documenti, studi ed elaborati, l'assistenza tecnica ai responsabili dei procedimenti, il supporto per il funzionamento della Stazione Appaltante. Sarà possibile inoltre per il commissario Straordinario, ricorrendo ai poteri sostitutivi, affidare a Sogesid prestazioni professionali in materia di progettazione e realizzazione di alcuni interventi.



“Siamo consapevoli che la fragilità del nostro territorio e i cambiamenti climatici che causano fenomeni metereologici estremi e incontrollabili, non ci consentono più di agire in una logica emergenziale, ma rendono necessario lavorare sempre più sulla prevenzione e sulla messa in sicurezza - ha commentato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa - Accolgo quindi con favore questo accordo che, ne sono certo, consentirà di procedere velocemente con la messa in atto di tutti gli interventi necessari a limitare i danni causati dal dissesto idrogeologico nella regione Campania, e di procedere con azioni e strategie di prevenzione di medio e lungo termine”.