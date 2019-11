Arriva il decalogo della Coldiretti per la spesa salva-clima

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Arriva il decalogo salva-clima firmato dalla Coldiretti per una spesa sostenibile dal punto di vista ambientale che consenta di ridurre la dipendenza dal petrolio e tagliare le emissioni di gas ad effetto serra. A stilarlo è la Coldiretti nel segnalare, secondo gli ultimi dati del Noaa, il National Climatic Data Centre, il nuovo record dei livelli di gas serra toccato in un 2019 classificato fino ad ora come il secondo più caldo di sempre sul pianeta. Quindi preferire l'acquisto di prodotti locali che non devono subire lunghi trasporti con mezzi inquinanti. Scegliere frutta e verdura di stagione che non consumano energia per la conservazione. Ridurre le intermediazioni fino a fare acquisti direttamente dal produttore per evitare passaggi di mano del prodotto che spesso significano inutili trasporti. Privilegiare i prodotti sfusi che non consumano imballaggi come i distributori automatici di latte. Acquistare confezioni formato famiglia rispetto a quelle monodose per ridurre il consumo di imballaggi per quantità di cibo consumato. Fare acquisti di gruppo (anche in condominio) per ridurre i consumi di energia nei trasporti per fare la spesa. Riutilizzare le borse per la spesa e servirsi di quelle fatte con materiali biodegradabili di origine agricola nazionale o di tela invece di quelle in plastica. Ridurre gli sprechi ottimizzando gli acquisti e riscoprendo la cucina degli avanzi per evitare che finiscano tra i rifiuti. Fare la raccolta differenziata per consentire il recupero di energia dai rifiuti prodotti. Piantare un albero nel proprio giardino o coltivare piante in terrazzo che mangiamo lo smog e purificano l'aria. (ANSA).