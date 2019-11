Sciopero per il clima il 29/11, appello FFF alle 'sardine'

ROMA - Fridays For Future, il movimento dei giovani per il clima ispirato da Greta Thunberg, organizza il suo quarto sciopero globale per il clima per venerdì 29 novembre, in occasione del Black Friday, per contestare un modello di consumo ritenuto esasperato e non sostenibile. In Italia, i ragazzi di FFF lanciano un appello al movimento delle "Sardine" perché aderisca allo sciopero, "convinti che gli obiettivi per cui entrambi lottiamo siano complementari e spesso coincidano", si legge in una lettera aperta.

Fridays for Future ha deciso di tenere lo sciopero globale per il clima nel giorno del Black Friday "perché questo sistema non ci piace -, ha spiegato stamani in una conferenza stampa davanti a Montecitorio Marianna Panzarino di FFF Roma -. E' esattamente il sistema che noi combattiamo: la produzione infinita di beni che probabilmente non acquisteremmo, se avessero un costo adeguato. Viene proposto un bene di consumo a un prezzo bassissimo, perché il modo in cui è stato prodotto quel bene consente quel prezzo, e ovviamente non è ecosostenibile". "Vi scriviamo questa breve lettera come Fridays For Future Roma, convinti che gli obiettivi per i quali entrambi lottiamo siano complementari e anzi coincidano - si legge nell'appello -. Siamo certi che tanti di voi abbiano a cuore la situazione climatica, così come sappiamo che molti di noi stanno prendendo parte con entusiasmo alle vostre iniziative volte ad evidenziare l'emergenza democratica in corso nel paese. Questi scambi, queste commistioni sono il segnale più evidente che l'emergenza climatica non potrà essere affrontata e risolta senza prima affrontare l'emergenza democratica". "Vi invitiamo a portare la sardine al Global Climate Strike che ci vedrà scendere nelle piazze e strade il prossimo 29 novembre - conclude l'appello -. In pieno spirito da sardina, non abbiamo bisogno di spazio, vogliamo stare stretti l'uno all'altro, riscaldarci in questo disastroso autunno col calore delle nostre idee e del nostro entusiasmo. Vi aspettiamo, aspettateci in piazza".