Venezia: Costa, ci stiamo tropicalizzando

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Non solo Venezia, "mi dicono Matera Gallipoli, la costa dell'Abruzzo, mi ha chiamato il presidente Marsilio. Noi siamo dentro i cambiamenti climatici, ci stiamo tropicalizzando" con "fortunali sempre più aggressivi". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Sergio Costa rispondendo ai giornalisti a margine della prima riunione del Comitato per il Capitale naturale riunito oggi al ministero. "E' il momento della resilienza e dell'adattamento, della mitigazione. Serve una politica che guarda al clima con attenzione completamente diversa". E ha aggiunto: "Non dimentichiamo quello che è successo lo scorso anno alle foreste di Stradivari con il vento oltre i 170 km all'ora. Ce ne accorgiamo tutti - ha aggiunto Costa - ci sono situazioni che prima noi non abbiamo mai vissuto e che si stanno ripetendo con frequenza sempre maggiore. Vuol dire che qualcosa sta cambiando".