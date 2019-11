Clima, nessun Paese del G20 in linea con obiettivi di Parigi

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Nessuno dei Paesi del G20 - compresa l'Italia - è sulla giusta strada per raggiungere gli obiettivi indicati dall'accordo sul clima del 2015, ovvero contenere l'aumento della temperatura media globale entro 2 gradi centigradi, meglio 1,5, rispetto al periodo pre-industriale. Nel Gruppo dei 20 la maglia nera se l'aggiudica l'Australia ma anche le performance dell'Italia sono da migliorare. E' quanto emerge dal report annuale "Brown to green", elaborato da Climate Transparency sulla base di 80 indicatori, l'analisi più completa al mondo su quanto i paesi industrializzati stanno mettendo in atto nel campo del clima, dell'energia e della finanza sostenibile.



In Italia, le emissioni pro capite dei trasporti (1,67 tonnellate di CO2 nel 2018) e quelle provenienti dal settore edilizio (inclusi riscaldamento, cucina e consumo di elettricità per un totale di 1,8 tonnellate di CO2 a testa nel 2018) sono superiori alla media del G20. Dal 2001 al 2018 l'Italia ha perso 299 chilometri quadrati di boschi (-3,2% dal 2000). (ANSA).