Clima: Madrid pronta ad ospitare Conferenza Onu, Cop25

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Il presidente del Cile Sebastián Pinera ha dichiarato di aver parlato con il presidente spagnolo Pedro Sánchez e che quest'ultimo ha offerto Madrid come sede per il vertice Onu sul clima, Cop25, negli stessi giorni in cui era previsto in Cile, dal 2 al 13 dicembre. Lo riporta il sito del quotidiano La Tercera. "Ieri ho parlato con il presidente della Spagna, Pedro Sánchez, che ha fatto una generosa offerta per tenere il vertice della Cop25 a Madrid negli stessi giorni in cui era programmato in Cile. Cioè, tra il 2 e il 13 dicembre ", ha affermato il presidente cileno, secondo quanto riportato dal sito del quotidiano La Tercera. Ieri, Pinera aveva annunciato che il Cile non sarebbe più stata la sede del vertice della Cooperazione Economica Asiatico-Pacifica (Apec) e del Cop25, a causa dell'instabilità dovuta all'ondata di proteste nel Paese.