Clima:manifestanti in aeroporto City Londra, voli continuano

(ANSA) - LONDRA, 10 OTT - Alcune decine di attivisti del movimento ambientalista radicale Extinction Rebellion hanno occupato oggi parte degli spazi dell'aeroporto di London City, il più urbano fra quelli della capitale britannica, nell'ambito delle due settimane di protesta contro "l'emergenza dei cambiamenti climatici" in corso in diverse città del mondo.



L'iniziativa era stata ampiamente annunciata dai dimostranti, che affermano di voler "occupare pacificamente" lo scalo per tre giorni e mirano a paralizzarne l'attività. Le autorità aeroportuali hanno da parte loro precisato stamattina che per ora decolli e atterraggi proseguono e che London City resta "pienamente operativo". Ma disagi non vengono esclusi e i passeggeri sono stati invitati a controllare lo stato dei voli.



Nelle proteste dei giorni scorsi, la polizia ha arrestato a Londra oltre 800 manifestanti di Extinction Rebellion per intralci al traffico e ai trasporti pubblici, in buona parte poi rilasciati come indagati a piede libero. (ANSA).