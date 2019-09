Il riscaldamento avanza, ultimi 5 anni verso record

ROMA - Il periodo 2015-2019 si prevede sarà il periodo più caldo di cinque anni mai registrato con un +0,2 gradi rispetto al 2011-2015, mentre la temperatura media globale è aumentata di 1,1 gradi dal periodo preindustriale. Questo l' allarme lanciato in occasione del Summit di New York dall' Organizzazione meteorologica mondiale (Omm). Nel rapporto si evidenzia che tutti i segnali rivelatori e gli impatti dei cambiamenti climatici sono aumentati negli ultimi cinque anni così come c'è un record di crescita dei gas serra.