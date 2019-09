Clima:Greta e George Monbiot rilanciano in video #naturenow

(ANSA) - AOSTA, 23 SET - La crisi climatica si deve affrontare proteggendo, ripristinando e utilizzando la natura, attraverso il 'natural climate solution'. E' il messaggio che Greta Thunberg e George Monbiot, giornalista e attivista ambientalista, lanciano nel cortometraggio #naturenow realizzato da Tom Mustill, regista naturalista Inglese. Le soluzioni climatiche naturali - spiegano Thunberg e Monbiot - potrebbero rimuovere enormi quantità di anidride carbonica dall'atmosfera mentre le piante crescono. Ma questi metodi ricevono solo il 2% dei finanziamenti spesi per ridurre le emissioni, affermano gli attivisti del clima.



Il video viene diffuso in questi giorni a livello internazionale, in concomitanza con il Forum sul clima a New York, ed è stato pubblicato in Italia sul sito della Fondazione Grand Paradis (grand-paradis.it). "Tom Mustill vincitore della 19° Edizione del Gran Paradiso Film Festival con 'The Bat Man of Mexico' - spiega Luisa Vuillermoz, direttrice della Fondazione - ha appena realizzato il video #naturenow, che ci ha inviato chiedendoci di condividerlo: un messaggio di denuncia e sensibilizzazione contro il sovrasfruttamento dei combustibili fossili e i suoi impatti devastanti sul clima e sugli ecosistemi". Il film sarà mostrato ai capi di stato e ai vertici delle Nazioni Unite presenti a New York.(ANSA).