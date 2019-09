L'oceano può ridurre i gas serra del 20% all'anno

ROMA - Dal calo degli stock ittici all'aumento dell'acidificazione e del livello dei mari, gli oceani sono fortemente minacciati dal cambiamento climatico.



Eppure l'oceano stesso può essere una soluzione per ridurre il riscaldamento globale. Potrebbe, infatti, contribuire fino a un quinto (il 21%, ovvero 11 Giga tonnellate di CO2 equivalenti) dei tagli annuali delle emissioni di gas serra necessari nel 2050 per limitare l'aumento della temperatura globale entro 1,5 gradi centigradi.



A dirlo sono gli esperti dell'High-Level Panel for a Sustainable Ocean Economy con uno studio "The Ocean as a Solution for Climate Change: 5 Opportunities for Action" (L'oceano come soluzione per il cambiamento climatico: 5 opportunità di azione) che indica come ridurre l'impronta di carbonio a livello mondiale.



Le soluzioni indicate dagli esperti - incaricati dello studio da 14 capi di governo in carica (Australia, Canada, Cile, Figi, Ghana, Indonesia, Giamaica, Giappone, Kenya, Messico, Namibia, Norvegia, Palau e Portogallo) - vanno dall'aumento dell'energia rinnovabile basata sugli oceani (che potrebbe far risparmiare fino a 5,4 gigatonnellate di CO2e all'anno entro il 2050, cioè come togliere dalla strada oltre un miliardo di automobili all'anno) alla decarbonizzazione del trasporto marittimo (che potrebbe ridurre fino a 1,8 gigatonnellate di CO2e all'anno entro il 2050), dall'aumento della protezione e il ripristino degli ecosistemi "blue carbon" (ovvero, carbonio catturato dagli ecosistemi oceanici e costieri del mondo) cioè mangrovie, fanerogame e paludi salmastre (che potrebbe evitare che circa 1 gigatonnellata di CO2e nel 2050 entrino nell'atmosfera) allo stoccaggio del carbonio nei fondali marini alla dieta basata su fonti proteiche a basse emissioni di carbonio provenienti dagli oceani, come i frutti di mare e le alghe marine, per aiutare a nutrire le future popolazioni in modo sano e sostenibile.



•Sfruttare l'energia rinnovabile basata sugli oceani. Accrescere le energie rinnovabili offshore e oceaniche, comprese quelle eoliche, del moto ondoso, maremotrici, attuali e solari, per soddisfare la futura domanda di energia e diventare competitivi sotto il profilo dei costi.

•Decarbonizzare le industrie oceaniche. Investire nelle soluzioni necessarie per sostenere la rapida decarbonizzazione delle industrie oceaniche, compresi i trasporti marittimi, le infrastrutture e le operazioni portuali, la pesca, l'acquacoltura e il turismo.

•Assicurare un'alimentazione sicura e sostenibile per il futuro. Promuovere fonti di cibo sostenibile, sicuro, equo, resiliente e a basse emissioni di carbonio provenienti dall'oceano per nutrire e migliorare la nutrizione delle generazioni presenti e future, anche attenuando l'insicurezza alimentare.

•Portare avanti la diffusione della cattura e dello stoccaggio del carbonio. Ridurre gli ostacoli alla cattura e allo stoccaggio del carbonio sotto il fondale marino attraverso la collaborazione internazionale, compresa la mappatura del potenziale di stoccaggio delle formazioni geologiche del sottosuolo marino.

•Espandere l'osservazione e la ricerca sugli oceani. Aumentare il sostegno all'osservazione e alla ricerca integrata (dal locale a globale) per informare meglio i decisori politici sugli impatti osservati e previsti dei cambiamenti climatici, del riscaldamento e dell'acidificazione degli oceani e del ruolo degli oceani nel ciclo globale del carbonio. Garantire che tali dati e informazioni siano localmente rilevanti, aperti e accessibili a tutti, in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali che ne disciplinano l'uso.



I 14 Paesi che hanno richiesto lo studio (rappresentano circa il 30% delle coste mondiali, il 30% delle zone economiche esclusive mondiali, il 20% delle catture oceaniche mondiali e il 20% della flotta marittima mondiale) hanno lanciato un appello urgente per agire sugli oceani in modo da contrastare il clima (Call to Ocean-Based Climate Action), con l'obiettivo di ispirare nuovi impegni politici, partnership da parte delle aziende e investimenti per avviare un nuovo percorso verso un futuro a basse emissioni di carbonio e resistente al clima.