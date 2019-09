Clima: Costa, è merito dei giovani se gli stati si muovono

(ANSA) - ROMA, 23 SET - "Se molti Paesi del mondo stanno adottando norme per il contrasto ai cambiamenti climatici e di coscienza ambientale, se noi, in Italia stiamo discutendo di un #DecretoClima che vede incentivi per la riduzione degli imballaggi, per l'acquisto di prodotti sfusi, per la riforestazione urbana per lo stoccaggio della CO2, di agevolazioni per la mobilità sostenibile e della valorizzazione dei rifiuti attraverso l'economia circolare, è anche grazie a questa straordinaria mobilitazione dei giovani di tutto il mondo". Lo ha scritto su Facebook il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa (M5S).



"Li ho voluti ringraziare di persona qui al summit sul clima di New York, dove erano presenti i delegati under 30 di tutto il mondo - ha aggiunto Costa -. E sono felice di annunciare che nel 2020 l'Italia ospiterà la prima Cop dei giovani della storia, che ho fortemente voluto. Questa occasione servirà per portare la posizione dei giovani di tutto il mondo nelle stanze decisionali della Cop26 di Glasgow. Loro sono il futuro, e dobbiamo assicurare loro lo spazio che meritano". (ANSA).