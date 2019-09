WeekForFuture, dal 20 al 27 in piazza i ragazzi di Greta

ROMA - Dal 20 al 27 settembre il movimento dei giovani per il clima Fridays For Future organizza in tutto il mondo una settimana intera di scioperi e manifestazioni, per sensibilizzare la popolazione sulla crisi climatica e chiedere azioni concrete a governi e imprese.



Il sito del movimento internazionale ispirato da Greta Thunberg parla di "oltre 2400 eventi" per la #WeekForFuture, in "oltre 115 paesi e 1000 città". In Italia gli scioperi si terranno in varie città venerdì 27.



Fra gli appuntamenti da segnalare, la manifestazione a New York del 20 settembre, con la presenza della stessa Greta. Durante la settimana si terranno iniziative di vario genere: sit-in, cortei, concerti, assemblee ed eventi come #BellForFuture, #TreesForFuture, #ScientistsForFuture, #ResearchersDesk.



Sabato 21 settembre sarà il World Clean Up Day, dove i volontari ripuliranno alcuni luoghi degradati. Nella Ue gli attivisti chiederanno simbolicamente ai governi un pagamento di 10 euro all'ora per la rimozione della spazzatura.



Domenica 22 settembre ci sarà la Giornata senza auto (#CarFreeDay) con la manifestazione delle biciclette (#BikeStrikes).



Fra i paesi più coinvolti nella settimana ci sono gli Stati Uniti, con 145 città che hanno già annunciato iniziative, e l'India, con 72 città.



La #WeekForFuture avviene in contemporanea con il vertice Onu sul clima Climate Action Summit 2019, il 21 e 23 settembre, al quale parteciperà anche Greta.



L'attivista svedese chiuderà la settimana venerdì 27 settembre, partecipando allo sciopero del clima di Montreal, in Canada.