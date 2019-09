In Europa il secondo agosto più caldo degli ultimi 40 anni

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Lo scorso agosto, in Europa, è stato il secondo più caldo degli ultimi 40 anni, preceduto solamente dall'agosto 2010, con 0,53 gradi in più sopra la media del trentennio 1981-2010. Lo fa sapere Copernicus, il programma europeo per l'osservazione satellitare della Terra che si avvale del Centro europeo per le previsioni meteorologiche di medio termine ECMWF, secondo cui, inoltre, l'estate che si sta per chiudere è la quarta più calda in Europa degli ultimi 40 anni.



La temperatura media rilevata da giugno ad agosto è stata infatti superiore di 1,1 gradi rispetto alla media. "Quest'anno - spiega Bernardo Gozzini, meteorologo del Consorzio Lamma-Cnr - l'estate ha fatto registrare 1,1 gradi di media in più rispetto alla media". Gozzini ricorda che al primo posto tra le estati più calde in Europa c'è il 2010 con 1,32 gradi in più, seguita dal 2018 con 1,31 gradi, dal 2003 con 1,16". Secondo l'esperto appare urgente muoversi per rispettare gli accordi di Parigi, limite massimo di riscaldamento globale di 1,5 gradi.