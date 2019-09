Costa, fra i nostri ragazzi ci sono tante Greta Thunberg

(ANSA) - ROMA, 10 SET - "La sensibilità per la dimensione ambientale è particolarmente presente nelle fasce giovanili di tutto il mondo. Di Greta Thunberg non ve ne è una sola, ma moltissime, nelle nostre famiglie, nelle scuole, nelle università. È a questi giovani, alla loro richiesta di intervenire e di contare che dobbiamo guardare". Lo ha scritto oggi su Facebook il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa (M5S), che partecipa a New Delhi alla conferenza dell'Onu sulla desertificazione.



"Ecco perché, nel nostro impegno, istituzionale e consentitemi anche personale, abbiamo posto i giovani in una posizione privilegiata - ha aggiunto il ministro -. L'Italia sostiene concretamente la coalizione Mobilitazione e Giovani nel quadro del prossimo Summit sul Clima e sono contento che i giovani di tutto il mondo potranno partecipare al summit sul clima a New York".



"L'Italia, candidata con il Regno Unito ad organizzare la Cop 26 sul cambiamento climatico - ha concluso il ministro -, ospiterà poi in questo contesto, per la prima volta, un grande evento dei giovani, affinché le istanze dei ragazzi e delle ragazze dei nostri Paesi, le loro preoccupazioni e le loro critiche siano veicolate verso la Cop e ci accompagnano nel prendere le decisioni migliori pensando al futuro". (ANSA).