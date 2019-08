Amazzonia, Brasile rifiuterà i 20 milioni di aiuti dal G7

Il Brasile annuncerà il rifiuto dei 20 milioni di dollari di aiuti offerti dal G7 per combattere gli incendi in Amazzonia. Lo ha dichiarato il ministro brasiliano Onyx Lorenzoni al sito news della Globo confermando anticipazioni al riguardo diffuse dai media.

Lorenzoni ha anche attaccato il presidente francese: "Macron non riesce nemmeno a evitare un incendio in una chiesa che è patrimonio dell'umanità e vuole insegnarci cosa fare con il nostro paese? Ha già molto da fare a casa sua e nelle colonie francesi".

"Siamo grati per l'iniziativa del G7, ma forse quelle risorse risulterebbero più utili per deforestare l'Europa", ha dichiarato Lorenzoni, ministro della Casa Civile, incarico equivalente a quello di primo ministro, a Gerson Cammarotti, blogger di G1, sito news della Globo "Il Brasile è una nazione democratica e libera, che non ha mai avuto comportamenti colonialisti e imperialisti, come forse è l'obiettivo del francese Macron, in concomitanza del resto con alti indici di impopolarità a casa sua", ha aggiunto Lorenzoni. Il ministro di Bolsonaro ha ribadito che il suo paese "può dare lezioni a chiunque" in materia di protezione ambientale, sottolineando che "non esiste nessun paese al mondo che conti con una protezione della vegetazione naturale più grande della nostra".



Il premier canadese Justin Trudeau, di ritorno dal G7, ha offerto l'invio di Canadair e 15 milioni di dollari di aiuti contro gli incendi che stanno devastando l'Amazzonia.