Dal G7 fondo 20 milioni dollari per incendi Amazzonia

I Paesi del G7 hanno deciso di sbloccare un aiuto urgente di 20 milioni di dollari per sostenere i Paesi dell'Amazzonia nelle attività di contrasto agli incendi. Lo riferiscono fonti dell'Eliseo. La somma sarà sbloccata "appena possibile". A questo finanziamento se ne aggiunge un altro "a medio termine per il piano di rimboschimento".

Il capo indigeno kayapo Raoni Metuktire, che secondo alcuni media francesi sarebbe stato in procinto di sbarcare a sorpresa al G7 di Biarritz, si trova effettivamente in Francia ma non interverrà al vertice. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron. Stando a informazioni della tv BFM, il capo indigeno noto per la sua lotta a favore della protezione della foresta amazzonica è stato invitato in Francia da alcune Ong e si trova effettivamente nella regione di Biarritz. Nessun incontro è però previsto con Macron.