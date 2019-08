Onu, giugno e luglio mesi più caldi della storia

ROMA - ''Secondo gli ultimi dati dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale e del suo centro climatico, luglio è stato almeno uguale, se non maggiore, al mese più caldo della storia. Dopo che lo scorso giugno sarà ricordato come il mese più caldo di tutti i tempi''. L'allarme arriva dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres che chiama ad una mobilitazione generale per ridurre le emissioni di gas responsabili dei cambiamenti climatici e delle temperature record registrate questa estate.