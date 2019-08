Ipcc prepara rapporto speciale su cambi climatici e suolo

(ANSA) - ROMA, 1 AGO - Comincia domani a Ginevra la cinquantesima sessione dell'Ipcc, (Intergovernmental Panel on Climate Change), il panel di scienziati dell'Onu che si occupa di cambiamenti climatici, che pubblicherà l'8 agosto un rapporto speciale su cambiamenti climatici e uso del suolo.



Il rapporto, su cui si è deciso di lavorare nel 2016, metterà in evidenza la necessità di fermare la desertificazione e il degrado del suolo, di rendere sostenibile la gestione dei terreni e di garantire la sicurezza alimentare, oltre a fermare i flussi di gas a effetto serra negli ecosistemi terrestri.



Azioni necessarie se si vuole contenere l'innalzamento della temperatura globale sotto 1,5 gradi centigradi, come indicato dall'accordo di Parigi del 2015.



Al meeting che si svolge nel quartier generale dell'Organizzazione meteorologica mondiale partecipano, tra gli altri, anche Greenpeace e Wwf come osservatori ufficiali.(ANSA).