Greta Thunberg attesa allo Smile for Future a Losanna

ROMA - E' attesa anche Greta Thunberg, la giovane attivista svedese, al "Summer Meeting In Lausanne Europe" - Smile, il raduno dal 5 al 9 agosto in Svizzera dove sono attesi 500 attivisti, provenienti da 37 Paesi di tutto il mondo, fra cui 30 giovani di Fridays For Future Italia. L'incontro, si legge in una nota, è finanziato da raccolte fondi lanciate da alcune sezioni nazionali del movimento.



L'evento, organizzato da giovani attivisti al di sotto dei 25 anni, sarà ospitato dall'Università di Losanna, che metterà a disposizione gratuitamente il centro congressi. Nel comunicato, Friday For Future Italia spiega che per ridurre al minimo la propria impronta ecologica, tutti raggiungeranno il luogo del Summit con bus e treni.



"L'obiettivo - spiegano i giovani attivisti - è creare una base paneuropea del movimento e discutere delle future azioni comuni per fare pressione sulle istituzioni e sulla società.



Argomento cardine sarà lo scambio di idee e strategie sulla prossima grande mobilitazione globale, il terzo Sciopero Globale per il Clima che si terrà dal 20 al 27 settembre prossimo, in più di 4700 piazze".



I giovani vogliono "ribadire il bisogno urgente di azioni in contrasto ai già evidenti effetti dei cambiamenti climatici che si ripercuotono sulle persone e sull'ambiente. Denunciamo - aggiungono - la mancanza di impegno da parte dei governi e la contrastiamo con persistenza e resilienza. Lottiamo tutte e tutti per un futuro vivibile, libero da discriminazioni e ingiustizie". I giovani annunciano "scioperi e azioni di disobbedienza civile di massa in modo che i politici prendano seriamente il tema centrale del nostro tempo: il futuro dell'umanità".