Fridays for Future inaugura il suo congresso a Dortmund

BERLINO - Comincia mercoledì 31 il primo congresso estivo del movimento Fridays for Future a Dortmund, in Germania. Da giovedì inizia il vero è proprio congresso, con workshop e dibattiti con politici e scienziati.



All'evento di Dortmund è prevista la partecipazione di almeno 1.400 giovani attivisti, riferisce la Zdf. I ragazzi del movimento che si mobilitano per la protezione del clima e dell'ambiente chiedono che la politica assuma le misure necessarie per mettere in pratica quanto concordato nell'accordo di Parigi del 2015 sul clima siglato da 197 paesi: la riduzione di 1,5 gradi della temperatura terrestre.



Il movimento dei Fridays for Future è nato sull'esempio dell'attivista svedese 16enne Greta Thunberg che lo scorso autunno ha usato per la prima volta l'ashtag FridayforFuture dal suo account Twitter.