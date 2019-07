Clima, firmata la carta per la difesa del ghiacciaio Adamello

TRENTO - La Rete delle Università sostenibili, il Club alpino italiano e il Comitato glaciologico italiano hanno firmato oggi la "Carta dell'Adamello" in difesa del clima. Una delegazione formata da rettori, prorettori e delegati delle università italiane è salita a piedi a 3.000 metri di quota sul ghiacciaio dell'Adamello, simbolo dei danni climatici, il cui spessore in 15 anni è diminuito di 24 metri.



La dichiarazione impegna le istituzioni aderenti a collaborare con la società civile per combattere il riscaldamento globale attraverso la formazione degli studenti, lo sviluppo di ricerche finalizzate allo sviluppo sostenibile e la sensibilizzazione della cittadinanza.



L'evento 'Climbing for Climate' è stato organizzato dal Centro di ricerca e documentazione per l'Agenda dello Sviluppo sostenibile 2030 dell'Università di Brescia.