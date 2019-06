Il cambiamento climatico fa aumentare la domanda di energia

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Una delle prime conseguenze del cambiamento climatico in atto sarà una maggiore domanda di energia: entro il 2050, la domanda potrebbe aumentare fino al 58% se le temperature si alzeranno di 2 gradi rispetto a oggi.



L'impatto maggiore ci sarà in Europa meridionale, Cina, Stati Uniti e aree tropicali. In Italia a farne le spese sarà soprattutto il Sud. Lo indica la ricerca, pubblicata sulla rivista Nature Communications, che parla anche italiano con l'economista ambientale Enrica De Cian dell'Università Ca 'Foscari di Venezia e del Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici (CMCC). Coordinata da Bas van Ruijven, dell'International Institute for Applied Systems Analysis, a Laxenburg, in Austria, alla ricerca ha partecipato anche Ian Sue Wing, della Boston University.



I ricercatori hanno messo a punto l'analisi globale basandosi sulle previsioni dell'aumento della temperatura contenute in 21 modelli climatici e previsioni su reddito delle popolazioni ed economia. "Abbiamo anche studiato i dati storici negli ultimi 30 anni per vedere come le persone rispondono agli 'shock' di caldo e freddo, modificando i consumi" ha detto all'ANSA De Cian.



