Malgrado le assenze, Greta ha una pagella invidiabile

BERLINO - Malgrado le tante assenze per le manifestazioni di Fridays for Future e per partecipare ad appuntamenti internazionali in giro per il mondo, Greta Thunberg porta a casa una pagella invidiabile: quattordici A, ossia il massimo dei voti, su diciannove materie tra cui matematica, inglese, francese, fisica e storia. Nelle altre materie, (svedese, ginnastica e scienze del consumo) Greta ha preso "solo" B, equivalente al nostro 9. La sedicenne ha recentemente deciso di saltare tutto il prossimo anno scolastico, con annessa ondata di accuse sui social media e non solo. La pagella di fine anno è stata pubblicata dal quotidiano svedese Dagens Nyheter. Greta ha concluso il nono anno alla Kringlaskolan a Soedertaelje presso Stoccolma, e ha detto di avere sempre recuperato studiando da sola a casa tutte le lezioni perdute a scuola. "Ho veramente lottato per ottenere questi voti", ha detto Greta al giornale, spiegando che se non avesse scioperato la pagella sarebbe stata ancora piu' bella: "Ma ne e' valsa la pena".

Greta: andrò all'Onu e Cop25, non so ancora come. "A settembre le Nazioni Unite terranno un summit sul clima a New York. A dicembre si terrà la Conferenza dell'Onu sul clima, la Cop25, a Santiago del Cile. Sono stata invitata a questi due eventi e ho deciso di andarci, prendendo un anno sabbatico da scuola. Il problema è che sono dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, e non ci sono treni che vadano là. E poiché io non volo, per l'enorme impatto climatico dell'aviazione, sarà una bella sfida. Non so ancora come farò. Ma sono sicura che ci riuscirò in qualche modo. Dobbiamo tutti fare l'impossibile". Lo scrive Greta Thunberg sul suo profilo Facebook. "Gli scioperi del clima continueranno l'anno prossimo, e l'anno dopo quello - ha aggiunto Greta -. Andremo avanti a protestare e a manifestare ogni venerdì, finché il mondo non sarà in linea con l'Accordo di Parigi".