Allarme in Groenlandia, scioglimento record dei ghiacci

(ANSA) - NEW YORK - Il ghiaccio della Groenlandia si scioglie a velocità record, a causa di temperature decisamente più alte del normale, inusuali per la tarda primavera: nella sola giornata di ieri, si sono sciolte circa 2 miliardi di tonnellate di ghiaccio, sul 40% del territorio dell'isola. Lo scrivono i siti di Washington Post e Cnn, citando i dati del National Snow and Ice Data Center.



Lo scioglimento dei ghiacci è un fenomeno naturale in Groenlandia nella bella stagione. Di norma però il picco si ha fra giugno e agosto, mentre quest'anno lo scioglimento è cominciato già ad aprile. (ANSA).