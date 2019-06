A maggio temperature massime a 2 gradi sotto la media

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - A maggio in Italia si sono registrate temperature massime di 2,15 gradi centigradi inferiori alla media. Il dato è reso noto dall'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima (Isac) del Cnr, secondo cui il mese scorso è stato il trentunesimo più freddo dal 1800 a oggi, cioè da quando abbiamo disponibilità di dati.



La temperatura minima si è attestata a 0,98 gradi sotto la media, che viene calcolata nel periodo dal 1971 al 2000. Ne risulta che nel mese di maggio il termometro ha segnato mediamente 1,58 gradi in meno rispetto alla media.



Per i primi cinque mesi dell'anno, cioè da gennaio a maggio, l'Isac-Cnr indica una temperatura massima superiore di 0,59 gradi rispetto alla media e una minima superiore di 0,16 gradi.



La temperatura media risulta di +0,38 gradi.(ANSA).