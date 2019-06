Parlare dei cambiamenti del clima aiuta a contrastarli

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Partecipare a eventi e manifestazioni pubbliche o scambiare pareri tra persone e sui social media ha un ruolo nell'arrestare i cambiamenti climatici, al pari di altri fattori. Uno studio pubblicato su PLoS Computational Biology dimostra, con un modello matematico, che le interazioni sociali possono abbassare di un grado la temperatura globale.



Il social learning, o apprendimento sociale, cioè il processo attraverso il quale le persone imparano comportamenti, valori e opinioni da altri, può avvenire in molti modi, compresi eventi pubblici e riunioni, corsi e interazioni di vicinato. La condivisione delle informazioni come l'importanza di passare a un veicolo più ecologico o ridurre la temperatura all'interno delle abitazioni, ad esempio, nel corso del tempo modifica il pensiero collettivo e influenza il cambiamento climatico. In un modello matematico i ricercatori dell'Università di Guelph, in Ontario, Canada, hanno studiato il ruolo di queste dinamiche nel contrasto al surriscaldamento globale. Il modello matematico ha dimostrato che se il tasso di apprendimento sociale migliora come richiesto, il cambiamento climatico può essere contenuto di oltre un grado Celsius. "Il nostro modello indica - conclude il coautore Thomas Bury - che un aumento dei social media e altre campagne di sensibilizzazione, come le marce climatiche, dovrebbero idealmente essere appoggiate da incentivi governativi e di altro tipo per ridurre le emissioni di carbonio". (ANSA).