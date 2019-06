Tennis: i 4 più grandi tornei mondiali si impegnano per il clima

I quattro tornei del grande Slam, i più grandi tornei di tennis del mondo, si uniscono per combattere il cambiamento climatico e aderiscono al Programma di azione per il clima nello sport delle Nazioni Unite. ''L'impegno del mondo del tennis è prezioso. Abbiamo bisogno degli sforzi congiunti di tutti gli ambiti della società'', ha dichiarato la responsabile Onu per la lotta contro il cambiamento climatico Patricia Espinosa. ''Di fronte all'emergenza climatica- ha aggiunto - dobbiamo lavorare insieme per suscitare azioni emulative positive''.

Dunque tanto l'Us Open di tennis che il torneo di Wimbledon, l'Open di Australia e gli internazionali di Francia, Roland Garros, hanno annunciato la loro adesione alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite. L'obiettivo è quello di stabilire un percorso chiaro per la comunità sportiva globale al fine di contrastare il cambiamento climatico e utilizzare il settore dello sport come strumento di avvicinamento al fine di sensibilizzare i cittadini di tutto il mondo ai cambiamenti climatici e di incoraggiarli ad agire. I grandi tornei di tennis del mondo si impegnano dunque a rispettare cinque principi base: mettere in atto sforzi sistematici per promuovere una maggiore responsabilità ambientale, ridurre l'impatto sull'ambiente, educare all'azione per il clima, promuovere un consumo sostenibile e responsabile, sostenere l'azione contro i cambiamenti climatici attraverso la comunicazione. L'Onu sottolinea che ciò che il tennis e altri ambiti sportivi fanno per combattere il cambiamento climatico ''è un modello di collaborazione: questo è ciò che ci si aspetta da tutti i settori e le industrie per avere un impatto reale e ispirare altri rami a mobilizzarsi".(ANSA).