Festival CinemAmbiente rende omaggio all'onda verde di Greta

(ANSA) - TORINO, 22 MAG - L'onda verde della 'generazione Greta' arriva al cinema. È dedicata alla Green Generation, quella dei giovani che in tutto il mondo si stanno mobilitando per il Pianeta, la 22/a edizione di CinemAmbiente in programma a Torino dal 31 maggio al 5 giugno.



Con 140 film in 4 sezioni di concorso, il festival è non solo una vetrina della filmografia green ma anche un osservatorio privilegiato sui temi d'attualità legati all'ambiente. Fra questi, il fenomeno dell'attivismo giovanile e l'Antropocene, la nuova era geologica segnata dall'impatto dell'uomo sulla Terra.



Ad aprire la kermesse l'anteprima nazionale di The Human Element, film di Matthew Testa dedicato al fotografo James Balog che riceve anche il premio alla carriera Movies Save the Planet.



Il fotografo, a cui è dedicata pure una mostra sulla cancellata del Museo del Cinema, partecipa alla serata inaugurale con Luca Mercalli, che farà il punto sullo stato del pianeta. Completano il cartellone le sezioni Ecotalk, Ecoeventi e CinemAmbiente Junior.(ANSA).





