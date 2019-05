Raggi a Tokyo per 'Urban 20', summit di sindaci sul clima

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Viaggio in Giappone per la sindaca di Roma Virginia Raggi per partecipare al summit internazionale "Urban 20" che vede impegnati i sindaci delle principali capitali mondiali nella lotta ai cambiamenti climatici. Nel corso della sua missione avrà diversi colloqui bilaterali. Oggi ha avuto un "interessante e proficuo incontro a Tokyo con l'ambasciatore Starace e i rappresentanti della comunità italiana in Giappone", come ha detto la Raggi in un tweet. Poi l'incontro con la Governatrice di Tokyo, Koike Yuriko. "Abbiamo parlato dei temi che tratteremo all'U20, come la lotta al surriscaldamento globale, la tutela dell'ambiente e le strategia di resilienza e accoglienza. Un incontro che rafforza ancora di più il rapporto tra Roma e Tokyo in vista del 25/o anniversario del patto di amicizia tra le due capitali che ricorre il prossimo anno", ha twittato la sindaca.





