La prima assemblea di 'Fridays for Future' domani a Milano

(ANSA) - ROMA, 12 APR - #FridaysForFuture, il movimento internazionale dei giovani per il clima, nato su ispirazione dell'attivista svedese Greta Thunberg, terrà sabato 13 aprile a Milano la sua prima assemblea nazionale. E il 18 e 19 aprile la stessa Greta sarà a Roma.



L'obiettivo dell'assemblea nazionale, si legge in un post su Facebook, è "discutere la direzione che deve prendere in Italia questo grandissimo movimento che il 15 marzo ha riempito le piazze d'Italia e del mondo". L'assemblea si terrà sabato presso l'Università Statale di Milano, in Aula Magna Levi, dalle 9.00 alle 19.00.



L'evento sarà preceduto stasera alle 20:30 da un convegno sempre alla Statale. Il titolo è "Cambiamento climatico, crisi e soluzioni - Fridays For Future incontra gli scienziati del clima".



Giovedì 18 aprile Greta Thunberg sarà ricevuta alle 11 in Senato, alla Sala Koch, dalla presidente Elisabetta Casellati.



L'attivista svedese sedicenne parteciperà come relatrice a un convegno promosso dalla presidente dell'assemblea, dal titolo "Clima: il tempo cambia. E' tempo di cambiare".



Il giorno dopo, venerdì 19 aprile, Greta sarà in piazza del Popolo per il consueto "sciopero del clima" del venerdì, organizzato dagli attivisti romani di #FridaysForFuture dalle 10:30 alle 15. (ANSA).





TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE: